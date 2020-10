Bibliotheek Helmond en Kunstkwartier: ‘In één pand? Eerst meer samenwerken’

Kamermu­ziek­cy­clus Theo Driessen Instituut wijkt tijdelijk uit naar de Bethlehem­kerk in Hel­mond-Noord

6 oktober HELMOND - De concerten van de 66ste Kamermuziekcyclus van het Theo Driessen Instituut worden gehouden in de Bethlehemkerk in Helmond-Noord. De organisatie wijkt tijdelijk uit naar die locatie omdat er met de coronamaatregelen in het Theo Driessen Instituut aan de Willem Prinzenstraat te weinig ruimte is om bezoekers goed te kunnen ontvangen.