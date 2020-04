Bibliotheek Helmond-Peel start afhaalservice

Het reserveren gebeurt via een formulier op de website van de bibliotheek. Iemand kan zelf een keuze maken of een genre aangeven. In dat laatste geval stelt de bieb een verrassingstas samen. Bestellingen kunnen ook telefonisch worden doorgegeven.

Er kunnen maximaal vijf boeken tegelijkertijd gereserveerd worden. Zodra de bestelling klaarstaat, ontvangt de lener een bevestiging per mail of telefoon. De boeken kunnen naar keuze afgehaald worden in de bibliotheken van Asten, Deurne, Helmond of Someren, van maandag tot en met zaterdag van 10.30 uur tot 13.00 uur. De bibliotheken blijven verder gesloten, in elk geval tot 25 mei.

Ook voor jeugdleden kunnen tasjes gemaakt worden. En het is mogelijk om voor meer gezinsleden een apart formulier in te vullen en de tasjes in één keer op te halen. De bibliotheek zorgt ervoor dat de boeken in de diverse tasjes op de juiste pas worden uitgeleend.

Eén klant tegelijk naar binnen

Om de veiligheid van afhalers en bibliotheekmedewerkers te garanderen, mag er één klant tegelijk naar binnen. Wie buiten moet wachten wordt verzocht 1,5 meter afstand tot anderen te houden. Inleveren van boeken is, ook uit veiligheidsoverwegingen, voorlopig niet mogelijk. Van alle boeken waarvan de uitleentermijn in de sluitingsperiode afloopt, is de termijn verlengd tot 1 juli.

Naast de afhaalservice voor fysieke boeken heeft Bibliotheek Helmond-Peel sinds een paar weken de ThuisBieb (een app die ook door niet-leden gebruikt kan worden) en de LuisterBieb. Wie hulp nodig heeft bij het downloaden van boeken of luisterboeken, kan bellen met de bieb, maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur.