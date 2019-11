Bibliotheek is aanwinst op Van Dijkschool in Helmond

Een bibliotheek op een basisschool? Dat is niks nieuws. Maar het was, tot voor kort, minder vanzelfsprekend om een grote boekencollectie aan te bieden aan kinderen met autisme of een verstandelijke beperking. De Antoon van Dijkschool in Helmond heeft sinds woensdag de beschikking over duizend lees- en prentenboeken. Mét speciale leeshoek. De gemeente Helmond en de bibliotheek droegen bij aan de collectie.