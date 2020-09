Bidprentjes broers Kennedy in Helmonds archief: ‘Blijf vooral doneren’

Speurwerk

De papieren, of in sommige gevallen houten of zijden, gedachtenisprentjes staan uitgestald in de heemkamer. Een collectie die kaarten uit binnen- en buitenland telt. ,,We hebben zowel John F. als Robert Kennedy in de verzameling”, somt Van Stokkum trots op. ,,Maar ook praktisch alle pausen.” Stad en land reisde ze af om die bijzondere exemplaren op te halen. Ook over de landsgrenzen is het speurwerk niet onopgemerkt gebleven. ,,We hadden hier eens een schoolklas uit Polen te gast.”