Bij 100-jarige tennisclub Shaile hebben ze ‘het plafond nog lang niet bereikt’

HELMOND - Vraag een willekeurige Helmonder naar een tennisvereniging en de kans is groot dat ie uit de tien mogelijkheden ‘Shaile’ antwoord. Ook niet zo raar, na 100 jaar is TV Shaile wel een begrip in de stad. ,,Bij ons staat gezelligheid voorop.”

Gezelligheid telt volgens voorzitter Manfred van Moorsel van de tennisclub, die ondanks de honderdste verjaardag - dinsdag - vitaal is en een rooskleurige toekomst tegemoet denkt te gaan: ,,We hopen in dit jaar padelbanen aan te leggen", zegt Van Moorsel, ,,dan weet ik zeker dat we in korte tijd een hoop nieuwe leden krijgen. Het plafond is nog lang niet bereikt.”

Jongeren spelen daarbij in zijn ogen een belangrijke rol. ,,Veel jeugd speelt hier hun wedstrijdjes maar als ze gaan studeren stoppen ze meestal. Als ze klaar zijn met hun studie keren ze allemaal weer terug, dat is echt de kracht van Shaile.” De gezelligheid trekt, wil hij maar zeggen.

Stiphoutse vereniging

Toch is de situatie nu anders dan pakweg een halve eeuw geleden, toen Shaile bijna uit haar voegen barstte. Na eerder op de Geldropseweg in Mierlo en op het Helmondse Laagveld te hebben gespeeld, streken de tennissers tegen de Warande neer aan de Goorloopweg, toen nog onderdeel van de gemeente Stiphout. Daarom wordt Shaile ook wel als Stiphoutse vereniging gezien. Met ruim duizend leden en tien banen was het iedere dag volle bak.

,,Toen waren er maar twee tennisverenigingen in Helmond, nu een stuk meer,” aldus Van Moorsel. Het ledenaantal halveerde maar de vereniging bleef in trek bij de recreatieve tennisser. ,,We hebben er bewust voor gekozen om het tennis op een hoger niveau een beetje los te laten, wij willen dat mensen na afloop ook in het clubhuis een gezellige tijd hebben.”

Het voelde goed

Dat is ook de reden waarom Van Moorsel (55) zelf uiteindelijk bij ‘zijn tweede sport’ terechtkwam. Na bijna twee decennia in het vaandelteam van voetbalvereniging Stiphout Vooruit gespeeld te hebben is hij nu alweer achttien jaar lid van Shaile en heeft hij de laatste zes jaar ook de voorzittershamer in handen. ,,Ik kreeg bij het voetballen veel last van blessures dus ik wilde eens wat anders proberen,” stelt hij. ,,Vanaf de eerste dag voelde het goed.”

Ter ere van het eeuwfeest wordt in april een receptie gehouden. Paralympisch-tenniskampioen Niels Vink uit Stiphout zal een demonstratietraining komen geven. Later dit jaar kunnen de leden van de vereniging ook een feestavond tegemoet zien.