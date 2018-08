Bij La Bocca Grande in Helmond is pizza met ananas verboden

„This is a dream”, zegt Alessandro Augello als hij zijn werkplek laat zien. De 25-jarige Italiaan is de pizzaiolo in de keuken van La Bocca Grande, het nieuwe Italiaanse restaurant aan de Kerkstraat in Helmond. Hij woont boven de zaak, samen met zijn moeder en zijn broertje Fabio. Perfect, meent Augello, want zo kan hij zich helemaal op zijn werk storten. „I want to be the best.”