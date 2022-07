Bij Perron 15 zitten de hoogbejaarde dames te dansen op hun stoel en zingen vrolijk ‘Una paloma blanca’

INGEZONDEN OPINIE Mening | Opgevoerde auto’s, quads en motoren rijden door omliggende straten bij hun luidruch­tig rondje Kruis­straat

EINDHOVEN - Maatregelen in de Kruisstraat in Eindhoven hebben gezorgd voor enorme overlast in de aanpalende wijk Nieuwe Fellenoord met onder meer dagelijkse files.

7:00