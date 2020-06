Bijna 286 daken van schuurtjes bij huizen Woonpartners asbestvrij

HELMOND - Mannen in witte pakken zijn druk bezig met het vervangen van asbesthoudende golfplaten op schuurtjes bij de Jekerstraat in Brouwhuis. De klus is onderdeel van een groot project van Woonpartners waarbij alle daken van bergingen asbestvrij worden gemaakt.

De werkzaamheden bij de huurwoningen aan de Jekerstraat en omgeving in Brouwhuis zijn bijna afgerond. Als de klus geklaard is, heeft Woonpartners 286 bergingen asbestvrij gemaakt in Helmond-Noord, Centrum, Rijpelberg en Brouwhuis.

De woningverhuurder heeft een aantal huizen in bezit waar bij de bouw asbest is gebruikt. Die zijn voor 1994 gebouwd. In 1993 werd het gebruik van asbest in de bouw grotendeels verboden omdat het materiaal in bepaalde omstandigheden gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid.

Vervanging bij renovaties

In 2016 is Woonpartners begonnen met het asbestverwijderproject. Een bedrijf heeft steekproeven gedaan om te onderzoeken waar (mogelijk) asbest zit. Iedere huurder met een woning waar asbest aanwezig kan zijn, heeft informatie gekregen over waar het materiaal kan zitten en wat-ie daar niet mag doen. Als er gevaarlijke situaties zijn, wordt daar meteen iets gedaan. Volgens de corporatie is daar in de meeste gevallen geen sprake. Asbesthoudende golfplaten van bergingen en dergelijke worden vervangen bij renovaties of andere geplande werkzaamheden.