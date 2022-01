Bijna zestig jaar rijinstructeur en Toon (81) is nog messcherp: ‘Leerlingen vonden het soms jammer dat ze slaagden’

Het telefoon­tje van Rutte dat alles veranderde voor staatsse­cre­ta­ris Van der Maat

DEN HAAG - Hij dacht al serieus na over een vertrek uit de politiek. Christophe van der Maat zou het in 2023, na acht jaar in het provinciebestuur, wel welletjes vinden. Een telefoontje van Mark Rutte vlak voor kerst veranderde alles. De timing was precies goed. Nu zit de 41-jarige Bredanaar in Den Haag, als de nieuwe staatssecretaris van Defensie van Rutte IV.

13:30