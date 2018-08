Bijstandsfraude Helmond neemt af

HELMOND - In 2016 en 2017 heeft de gemeente Helmond 207 onderzoeken laten instellen naar fraude met bijstandsuitkeringen. Dat leidde tot 52 stopgezette uitkeringen en een terugvordering van 627.426 euro. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks-raadsleden Thomas Tuerlings en Lara Tamarinof.

Opvallend is dat het aantal onderzoeken naar fraude in 2017 veel lager uitkwam dan in 2016: 66 tegen 141. Dat heeft twee redenen, stelt het college. Sinds 2017 worden de uitkeringen op de tiende van de maand overgemaakt, eerder was dat de 27-ste. Gevolg van de latere uitbetaling is dat vaker het juiste bedrag wordt overgemaakt waardoor minder na-correcties nodig zijn.

Een tweede reden voor het lagere aantal onderzoek is dat arbodienst Senzer sinds vorig jaar een nieuwe werkwijze hanteert die is gebaseerd op vertrouwen in de eerlijkheid van de uitkeringsgerechtigde. Dat blijkt goed uit te pakken. De uitkeringsgerechtigden krijgen zo meer eigen verantwoordelijkheid en frauderen minder.

Twintig bijstandgerechtigden verzwegen inkomsten, veertien voerden een gezamenlijke huishouding en twaalf hadden een andere verblijfplaats dan opgegeven. Vier uitkeringen stopten na een inval van het Peelland Interventie Team (PIT). Dat speurt onder meer naar fraude met sociale zekerheid of illegale bewoning. Eén bijstandsgerechtigde had verborgen vermogen en een ander verbouwde hennep.

Strikte regels

De GroenLinks-raadsleden willen weten welke middelen Helmond inzet om fraude op te sporen. Aanleiding is een artikel in een landelijke krant over inzet van gps-trackers, verborgen camera's en verhoor van kinderen. Dat is in Helmond niet aan de orde, schrijft het college. Onderzoek naar fraude is een taak van Senzer. Daarvoor gelden strikte regels. Zo mogen gebruikte methoden niet 'buitensporig' zijn of zwaarder dan nodig.

Senzer-medewerkers leggen wel aangekondigde huisbezoeken af, maar doen geen huiszoeking. Het verschil is dat bij een huisbezoek de bewoner zelf bepaalt wat wordt ingezien. Huiszoeking is een justitieel opsporingsmiddel dat alleen mag worden ingezet met toestemming van de rechter-commissaris.