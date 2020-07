Bijzonder boek verschenen over één kunstinstallatie van Helmonder Jos Reniers

J os Reniers (72) heeft het zwaar voor de kiezen gehad de voorbije jaren. In 2013 wordt hem verteld dat hij darmkanker heeft en dan volgt een achtbaan aan onderzoeken, testen en maar liefst drie operaties. Hij zweeft op een bepaald moment letterlijk op de rand van leven en dood maar krabbelt steeds weer op. En begint nog in het ziekbed te krabbelen en te tekenen. Om dat later, in het atelier in Helmond, om te zetten in schetsen. En weer wat later in beelden, die tezamen Zonneweeën vormen: een reusachtige installatie waarin Reniers de kanker te lijf gaat en uitzicht biedt op zoiets als een uitweg.