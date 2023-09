Bijzondere aandacht voor De Warande dit jaar op Open Monumentendag: het eeuwenoude park is ‘levend erfgoed’

Column Ouders, gun je kind een gewone, niet-religieuze school

Eén van de drie plannen voor islamitische scholen in Eindhoven sneuvelde deze week alweer voor het goed en wel was gepresenteerd. De initiatiefnemer, die onder meer ook Tilburg in het vizier heeft voor het stichten van een school, wil de concurrerende stichting in Eindhoven niet in de weg zitten, zegt hij. Mooi zo, dacht ik, nu die andere plannen nog.