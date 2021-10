Bijzondere vriendschap vereeuwigd in boek

De Helmondse schreef vijf jaar geleden al eens een boek over haar eigen leven als kankerpatiënt. Ze lijdt sinds twaalf jaar aan de ziekte van Kahler, beenmergkanker. „Ik voel me bevoorrecht dat ik er nog ben. Toen ik de diagnose kreeg, was mijn levensverwachting drie tot zes jaar. Als die was uitgekomen, had ik mijn vriendinnen nooit gekend.”

Harten 7, noemt de groep zich. De manier waarop hun vriendschap is ontstaan, is op zijn minst bijzonder te noemen. Op Kanker.nl, waar patiënten met elkaar in contact kunnen komen, raakten de zeven aan de praat. Van Lierop: „Dat is zo’n twee jaar geleden. We wonen verspreid over het land en iemand opperde om bij elkaar te komen voor een lunch. Dat hebben we gedaan en er was meteen een klik.”

Kankerijs

Sindsdien delen ze alles met elkaar, meestal via de groepsapp, terwijl ze die eigenlijk zouden opheffen na hun lunchafspraak. „Op het moment dat we besloten samen te blijven, zei ik: ‘Dan begeven we ons wel op glad ijs, want we weten dat we elkaar gaan verliezen.’ Zo is ook de titel van mijn boek tot stand gekomen: ‘Vriendschap op kankerijs’.”

De schrijfster kreeg - helaas - gelijk. Onlangs overleden twee van de zeven vrouwen. Het klinkt misschien vreemd, maar de laatste dagen van een van hen inspireerde de Helmondse tot het afronden van haar boek. Dat bestaat trouwens niet alleen uit kommer en kwel. Er valt ook genoeg te lachen. „Ik heb regelmatig lol gehad tijdens het schrijven. Als ik een van mijn vriendinnen de glijbaan af laat suizen, bijvoorbeeld. Dat zie ik dan voor me en dan schater ik het uit.”

Botte artsen

Alle personages hebben een andere naam dan wie ze in werkelijkheid zijn. Maar alles wat in de tegenwoordige tijd staat geschreven, is echt gebeurd, zoals botte artsen die na een korte mededeling weglopen of dat ze niet meer opgewonden kunnen raken tijdens seks. „We bespreken alles met elkaar. Er is altijd wel iemand van ons die hetzelfde heeft meegemaakt. We geven elkaar tips, troost, een luisterend oor. Ik kan me niet meer voorstellen hoe het was zonder hen.”

Optimistisch als Van Lierop is, heeft ze ook hun toekomstdroom verwerkt in het verhaal. „We zeggen altijd tegen elkaar: ‘Later gaan we samen biljarten in het bejaardentehuis’.” Lachend: „Ik kan niet eens biljarten!” Maar in een boek kan alles en dus staat er ook een kindertehuis pal naast de woonvoorziening voor ouderen. „Dat is al heel lang mijn eigen droom. Bejaarden en kinderen kunnen het beste in elkaar naar boven brengen.”

Herontdekken

De Helmondse hoopt dat lezers van het boek de kracht van vriendschap (her)ontdekken. „Ik ben heel blij dat ik onze band heb kunnen vereeuwigen.” Maar er is nog een reden waarom het boek er moest komen.

„Onderzoek naar kanker is zó belangrijk. Voor ons is het misschien te laat, maar de generaties na ons kunnen veel baat hebben bij innovaties, zoals immunotherapie. Daarom gaat de opbrengst van mijn boek naar KWF Kankerbestrijding.”

‘Vriendschap op kankerijs’ is verkrijgbaar bij De Ganzenveer in Helmond en op eyecatch-design.nl onder het kopje ‘Boeken’.