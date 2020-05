‘Bingo!’ klinkt ’t via WhatsApp bij de Groot Gemertse Bingo

In de Goot Gemertse Bingo wordt gespeeld om prijzen die door lokale ondernemers beschikbaar zijn gesteld. Zij krijgen hier een vergoeding voor en dus inkomsten.

Café Gij en Ik organiseert de bingo. Gijs Verhagen, mede-eigenaar van het café: ,,Het idee is afkomstig van Peter van der Vleuten, mijn medecompagnon. We hebben de samenwerking gezocht met Omroep Centraal voor de registratie en uitzending via Youtube en Facebook.’’

Begin mei startten ze met de promotie van het bingo evenement en al snel waren er vijfhonderd bingokaarten verkocht en werden vele prijzen aangeboden.

Achter de schermen

Joris van den Broek is een van de mannen achter de schermen. Hij geeft aan dat het wel wat groter is geworden dan ze hadden durven denken. Er werd contact gezocht met de Gemertse Ondernemersverenging die haar leden benaderde met het plan en zo is de bal gaan rollen.

,,We hebben nu al elfhonderd kaarten verkocht. Om die op tijd bij de deelnemers te krijgen, zijn we met een aantal mensen aan het inpakken en organiseren. Bezorgen binnen Gemert doen we gewoon op de fiets. Maar we hebben wel over de aanpak en structuur van een aantal zaken moeten nadenken omdat de belangstelling zo groot is. Bingo roepen doe je bijvoorbeeld via Whatsapp. Je stuurt dan ook een foto van de bingokaart voor onze controle en omdat we dan de volgorde van binnenkomst kunnen zien’’, vertelt Van den Broek.

Kratten haardhout

Tussen de vele prijzen zit ook die van Van Hoogstraaten boomverzorging. Het bedrijf verkocht veertig kratten haardhout en doneert het totaalbedrag aan de Groot Gemertse Bingo. Van Hoogstraten bezorgt het hout ook bij de kopers thuis. Een royale gift van een jonge ondernemer.

Volgens Verhagen geeft dit aan hoe betrokken ondernemers in deze tijd. ,,Verschillende bedrijven hebben prijzen beschikbaar gesteld zonder dat ze er een vergoeding voor hoeven te hebben, omdat zij wél hebben kunnen doordraaien in deze crisis.’’

,,Samenwerken brengt je veel. Samen met Pieter Staadegaard van Usawa Coffee hebben we de afgelopen weken bijvoorbeeld ook bier en koffie thuisbezorgd in Gemert per bakfiets.’’