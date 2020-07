Binnenkort ook corona-teststraat voor Helmond en de Peel

Sinds 1 juni kan iedereen met (milde) verkoudheidsklachten zich laten testen in een tent op het parkeerterrein van het IJssportcentrum aan de Antoon Coolenlaan in Eindhoven. Al snel werd de capaciteit daar uitgebreid en kwam er een extra testlocatie in Eersel. Helmond en de Peel moeten het nog altijd stellen zonder zo’n voorziening. Mensen die zich willen laten controleren, moeten naar Eindhoven of Uden. Menigeen vindt dat een te hoge drempel, waarmee het idee achter het verruimde testbeleid deels teniet wordt gedaan. Inwoners van Helmond en de omliggende gemeenten roeren zich. In de stad heeft politieke partij 50Plus raadsvragen gesteld over de kwestie.

Zoeken naar locatie die winterproof is

De GGD Brabant Zuidoost zegt de zorgen te begrijpen en te werken aan een oplossing. „Er komt zeker een teststraat in de regio Helmond, we hopen binnen enkele weken”, aldus een woordvoerster. De zoektocht naar een geschikte plek heeft volgens haar ‘behoorlijk wat voeten in aarde’. „We zoeken nu meteen naar een locatie die winterproof is.” Dat gaat dan om een plek die verwarmd kan worden, waar een goede ventilatie is en waar op een goede manier auto’s doorheen kunnen, ook qua verkeersafwikkeling. Van een gebrek aan mankracht voor een extra testlocatie is geen sprake, stelt de woordvoerster. „We hebben de afgelopen tijd een hele club mensen ingewerkt.”

Ook Eindhoven en Eersel krijgen over een tijdje een teststraat die in de wintermaanden gebruikt kan worden. Over de locaties is nog niks te zeggen, aldus de woordvoerster van de GGD.

Drukker in de teststraten

Overigens wordt het de laatste dagen in heel Brabant drukker in de teststraten. In Eindhoven kunnen mensen op dit moment niet binnen 24 uur terecht. In Eersel lukt dat nog wel. Om meer tests te kunnen afnemen, gaat deze locatie vanaf komende maandag ook ’s ochtends open. Het totale aantal tests dat per dag in Zuidoost-Brabant kan worden afgenomen, stijgt dan van 760 naar 920.