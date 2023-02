Bizar toeval in Helmonds restaurant tijdens carnaval: ‘Leven gered omdat ik geen zin had in een frietje’

Eindhovens ‘Meisje met de parel’ tijdelijk op de plek van het échte werk in Maurits­huis

EINDHOVEN - ‘Het Meisje met de parel’, maar dan net even anders. Een foto van de Eindhovense Juna Krietemeijer (15) is binnenkort te zien op de plek van het wereldberoemde schilderij in het Mauritshuis in Den Haag. ,,Ontzettend leuk en een enorme eer.”