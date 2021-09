Blaasfestijn Centrum Helmond: ‘De schwung zit er goed in’

,,Het ging fantastisch”, zegt bandleider Toon Kuipers van Noottoestand. Dik tevreden zitten hij en de leden van zijn Liempdse kapel op een terras in het Helmondse stadshart na te genieten van hun eerste optreden op Blaasfestijn Centrum Helmond. En dat was tegelijkertijd het eerste optreden sinds lange tijd, vertelt hij: ,,We hebben met z’n allen schietgebedjes gedaan. Gelukkig bleek op het laatste moment dat dit festival door kon gaan. We zijn een gezelligheidsband en halen een groot deel van ons plezier uit de interactie met het publiek. Het was heerlijk om onze muzikale kunsten weer live te mogen tonen.”

Quote Heerlijk om onze muzikale kunsten weer live te mogen tonen Toon Kuiper

Dat enthousiasme wordt breed gedeeld, heeft jurylid Ruud van de Westerlo dan al lang gezien. Aan hem en zijn mede-juryleden de taak om de 20 deelnemende blaaskapellen te beoordelen op ‘optreden algemeen’ en ‘leut’. Verdeeld over 5 podia krijgt elke band 3 keer de kans zich muzikaal te bewijzen. ,,De schwung zit er goed in”, oordeelt Van de Westerlo. ,,De muzikanten zijn duidelijk blij dat ze eindelijk weer mogen optreden. Je ziet het publiek daar uitbundig op reageren. Heel mooi.”

Voor Marieke Peters is de strijd om de prijzen bijzaak, vertelt ze. De tenor-saxofonist van de Lieshoutse kapel Smesh geniet vooral van het spelen dichtbij huis. ,,We hadden onze zinnen gezet op een wijnfeest in Duitsland. Toen dat niet door ging, hebben we ons hier ingeschreven. En dit is misschien wel een beter alternatief. Er zijn veel bekenden die komen kijken. En het is leuk om al die andere bands te zien en te spreken.”

,,We lopen van hot naar her”, haakt Agnes Timmers daar bij aan. De Mierlo-Houtse probeert met vriendinnen en partners zoveel mogelijk van het muzikale spektakel mee te krijgen, voegt ze toe: ,,We gaan al zeker 30 jaar naar blaasfestivals luisteren. Waar maakt niet uit, het gaat ons om de muziek. Maar dat het eerste festival sinds lange tijd in onze eigen stad plaatsvindt geeft wel wat extra’s.”

Quote Dit is waar we het voor doen Paul van der Weijden

Paul van der Weijden herkent dat gevoel. ,,Dit is waar we het voor doen”, wijst de voorzitter van Blaasfestijn Centrum Helmond. ,,Al die bands in de stad, de sfeer, de volle terrassen. Dat hebben we met z’n allen enorm gemist.” Het verleidt hem tot een voorzichtige blik op volgend jaar: ,,Nu houden we het met 20 bands nog bescheiden. Volgend jaar gaan we ons 15-jarige bestaan vieren. Dan willen we flink uitpakken.”