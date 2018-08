Black Gards Helmond: Weerzien van 'ernstig kwajongens'

Hij is deze middag de gastheer van het gezelschap. De zoon van oud-Kamervoorzitter Frans-Jozef van Thiel ontvangt in zijn huis en tuin in Helmond de kameraden van vroeger. Vriendschap ontstaan op de broederschool en voortgezet op de Canisius-hbs, beide in de Molenstraat. En nu voor het eerst in zestig jaar een weerzien in deze samenstelling.