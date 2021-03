Blanksma roept Helmonders op te gaan stemmen: ‘Vorige opkomst raakte me en deed me pijn’

HELMOND - Met de dramatische opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in het achterhoofd, roept burgemeester Elly Blanksma de Helmonder op om volgende week naar de stembus te gaan. ,,Ik doe wat ik kan. Aan mij zal het niet liggen.”

,,Het deed me pijn en het raakte me”, verzucht ze als de laatste stembusgang in Helmond weer ter sprake komt. Nergens was de opkomst in Nederland zo laag als in haar stad. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van drie jaar geleden hanteerde slechts 42,1 procent van de stemgerechtigden het keuzepotloodje. Een historisch dieptepunt, dat ook afstraalde op Blanksma, de politiek en de stad.

En Helmond had er nog wel enkele tienduizenden euro's tegenaangegooid. Kickbokser Nieky Holzken riep op om toch echt te gaan stemmen, er stond een levensgrote aftelklok op de Markt en er werden allerhande specialisten ingehuurd en feestjes georganiseerd. Een evaluatie over de situatie in Helmond volgde.

De tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Campagneposters in Helmond. Burgemeester Blanksma hoopt op een hoge opkomst in haar stad. © Sem Wijnhoven / DCI Media



,,Een van de conclusies is dat in bepaalde wijken de opkomst ontzettend laag is. In de Binnenstad maakt maar twintig procent van de mensen de gang naar het kieslokaal”, weet Blanksma. ,,Daarbij kun je niet één reden noemen waarom de mensen thuisblijven. Dat maakt het lastig. Je moet politiek zo toegankelijk mogelijk maken, en daar ligt echt een taak voor de lokale politiek. Je moet daarmee ook geen drie dagen van tevoren beginnen; het is zaak om de verbinding te blijven zoeken met je inwoners. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

‘Iets te kiezen’

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen is de opkomst in Helmond beduidend hoger, al ‘scoort’ de stad tijdens die meetmomenten veelal lager dan het landelijk gemiddelde.

Quote We hebben meer dan zeshonderd vrijwilli­gers klaarstaan. Zij hebben de optie om een sneltest te ondergaan, vantevoren en na afloop Elly Blanksma

Gijs Schumacher, universitair hoofddocent politicologie aan de universiteit van Amsterdam, onderschrijft dat het gevoel van verbondenheid met politieke partijen een grote rol speelt bij de hoogte van de opkomst. ,,En in een ideale wereld zorgen partijen daar zelf voor. Ik weet niet of het de rol is van neutrale overheidsinstanties om mensen op te roepen te gaan stemmen, dat is een goede vraag”, zegt Schumacher. ,,Mensen moeten vooral het gevoel hebben dat er iets te kiezen valt, bijvoorbeeld als er twee echte premierskandidaten zijn. Verdere versplintering is trouwens ook niet bevorderend voor de opkomst.”

‘Extra geld voor vrijwilligers’

Ondertussen probeert Blanksma, als voorzitter van de stemcommissie, ervoor te zorgen dat Helmonders in deze coronatijd zo veilig mogelijk kunnen stemmen. Helmond ontving daarom vanuit het Rijk een bijdrage van 213.000 euro om alles in goede banen te leiden.

,,Het is best spannend. Er zijn veel stemlocaties en we hebben meer dan zeshonderd vrijwilligers klaarstaan. Zij hebben de optie om een sneltest te ondergaan, van tevoren en na afloop”, zegt Blanksma. ,,Nog eens tweehonderd mensen hebben we achter de hand. Als vrijwilligers verkouden zijn of positief worden getest, dan moet je meteen kunnen schakelen.”

De tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Campagneposters in Helmond. Burgemeester Blanksma hoopt op een hoge opkomst in haar stad. © Sem Wijnhoven / DCI Media

Politieagentje

Ook zijn er in Helmond vier bureaus ingericht waar slechtzienden terechtkunnen. De meeste kwetsbare inwoners kunnen vanaf maandag terecht. Blanksma geeft aan dat ze geen politieagentje gaat spelen. ,,Ik ga niet controleren wie er wanneer gaat stemmen.”

Nu er op drie dagen gestemd kan worden, en ook nog eens via post, is het de vraag wanneer de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen bekend zal worden. Helmond verwacht in ieder geval op woensdagavond de voorlopige uitslag naar buiten te kunnen brengen. ,,We zijn er klaar voor als gemeente”, verduidelijkt Blanksma. ,,Hopelijk vertaalt zich dat in een mooie opkomst. Aan mij zal het niet gelegen hebben.”