Blanksma sluit pand aan Nemerlaerhof in Helmond, nadat politie hennepkwekerij aantreft

Dodelijk bedrijfson­ge­val in Helmond: werkgever chauffeur hoort half jaar sluiting tegen zich eisen

6 juli HELMOND - Was de dode bij een bedrijfsongeval bij het Helmondse Coppens Diervoeding in 2018 een noodlottig ongeval, een blunder van het slachtoffer of is zijn werkgever in gebreke gebleven tijdens de instructies? Op deze vragen probeerde de rechter dinsdag antwoord te krijgen.