Blauwalg in vijvers en Zuid-Willemsvaart Helmond

Capitula­tie van Japan herdacht in Helmond: 'Ook een kind voelt spanning in oorlogs­tijd'

9:34 HELMOND - In de Cacaofabriek in Helmond werd dinsdagavond de overgave van Japan in voormalig Nederlands-Indië herdacht. De herdenkingsbijeenkomst werd georganiseerd door Inge Dümpel, die in Soerabaja werd geboren en tegenwoordig in Boekel woont.