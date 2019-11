Bloemen met een gouden randje in Stiphout

Als eerste bloemist in Helmond en de dertigste in Nederland heeft Sabrina Koppenens (38) met haar Stiphoutse bloemenwinkel 'Atelier Blomane' het certificaat 'duurzaam gouden bloemist’ in de wacht gesleept. Dinsdag Daarmee is ze de eerste bloemist in Helmond en de dertigste in Nederland die dat label mag hanteren.

Komende dinsdag komt burgemeester Blanksma het door de Stichting Milieukeur (SMK) toegekende gouden certificaat aan de onderneemster overhandigen. Het de overheid opgerichte keurmerk zet het bedrijfsleven aan tot het verduurzamen van producten en bedrijfsvoering.

Koppenens werkte in bloemenzaken in Helmond, Beek en Donk en Oisterwijk, op de achtergrond. Ze miste op een gegeven moment het contact met de mensen. Toen bloemist 'De Schuur' in Stiphout ging stoppen, dacht ze: ,,Als ik nu ergens een kans heb om te gaan starten met een eigen winkel, is dat in Stiphout.” Het werd 'Atelier Blomane’ waarbij atelier staat voor de open werkruimte waar mensen met Koppenens mee kunnen kijken hoe bloemstukken tot stand komen. Blomane betekent in het Noors 'bloem'.

Wie denkt bij het label 'duurzaam gouden bloemist’ dat dit puur over fairtrade bloemen uit bijvoorbeeld Ethiopië gaat, heeft het mis. Er komt veel meer bij kijken. De certificering is een serieuze aangelegenheid, alles is strak georganiseerd en geregistreerd. Het gaat ook over het afnemen van bloemen van kwekers die nauwelijks bestrijdingsmiddelen gebruiken. Toch zijn volgens Koppenens de prijzen niet hoger dan elders.

Daarnaast gaat het over een reeks details waaraan ze in een traject van negen maanden gewerkt heeft. Zoals over de bloemenvoeding, ledverlichting, milieuvriendelijke schoonmaak en zorg voor medewerkers. Ook de inkoop van verpakkingsmateriaal, het scheiden van afval, het verbruik van stroom en water zijn allemaal onderdelen waarop ze moet letten. Gewaxte en geverfde bloemen zijn taboe. Die zouden tenslotte compostering verstoren.