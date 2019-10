Bloemenzee voor verongelukte Ayoub (20) uit Helmond

Brand verwoest woning 35-jarige Helmondse, kat komt om het leven

14:30 HELMOND – Door een uitslaande brand is de woning van een 35-jarige vrouw aan het Distelveld in Helmond vernield. Omdat ze rook had ingeademd, werd de bewoonster naar het ziekenhuis gebracht. Haar kat kwam door de brand om het leven.