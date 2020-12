Bloemisten weten zelf ook niet waarom zij wél buiten mogen verkopen, maar zijn er blij mee

OM heeft opnieuw Roemeense bende in het vizier; komen speciaal voor rooftoch­ten naar Nederland

20 december DEN BOSCH - Dat was pech voor twee Roemeense inbrekers, nadat ze in juni in Valkenswaard werden betrapt. Hun zaak kwam in handen van officier van justitie Paul Visser. En zijn team had eerder dit jaar een bende Roemenen stevig achter slot en grendel gekregen. En ja, ook dit zijn twee heren die af en toe naar Nederland komen met slechts één doel: roven.