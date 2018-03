Blokhut Scouting Jan Baloys Stiphout vóór de zomer opgeknapt

De renovatie wordt uitgevoerd door de gemeente Helmond, die eigenaar is van de blokhut. Zij neemt ook de meeste kosten voor haar rekening. Aan de nieuwe keuken betaalt de scoutinggroep zelf mee.

Lees ook In de blokhut van scouting Stiphout zit brandbaar tapijt tegen het plafond Lees meer

De blokhut aan de rand van Stiphout verkeert al jaren in slechte staat. Begin dit jaar trok politieke partij PvdA aan de bel. Zij had vernomen dat zowel de brandweer als de GGD verschillende ruimten van de blokhut had afgekeurd. Na een gesprek met wethouder Paul Smeulders in februari is nu een plan opgesteld om de gebreken te verhelpen.

Brandgevaarlijk

Zo was het plafond van de logeerkelder voorzien van geluiddempend tapijt én lampen, een combinatie die te boek staat als brandgevaarlijk. De bekleding is onlangs verwijderd door de gemeente Helmond. Binnenkort brengt zij een nieuw plafond aan. De kapotte voordeur van de blokhut is ook al gerepareerd.

„Geweldig, de gemeente is goed bezig,” vindt groepsbegeleider Maarten Clement. „Voor 1 juni moet alles klaar zijn. Het is dan aan onze club om alles netjes te houden, maar dat lijkt me een goede afspraak.”

De GGD had bezwaar gemaakt tegen de bestaande keuken in de blokhut. Het aanrecht is niet van roestvrij staal, een eis voor het bereiden van maaltijden voor grote groepen. De scouting heeft een nieuwe keuken uitgezocht, maar die vindt de gemeente te duur. Daarom betaalt Jan Baloys er zelf aan mee.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De keuken in de blokhut van Scouting Jan Baloys. © Simon Rood

Asbest

Andere klussen die op de lijst staan: vervangen van buitenverlichting, vernieuwen van gas en elektra en het verwijderen van asbest in bestaande toiletten en douche. Het geld voor de renovatie haalt Helmond uit het potje dat is bestemd voor onderhoud van gemeentelijk vastgoed.

Scouting Jan Baloys maakte in het verleden zelf al enkele malen duidelijk dat de blokhut uit 1987 toe was aan renovatie. In oktober 2017 lag er zelfs een plan voor klaar. Door onduidelijkheid over de kosten bleef dat plan op de plank liggen.

Een groepje verontruste ouders stuurde begin dit jaar handtekeningen naar de gemeente. Samen met de bemoeienis van de PvdA gaf dat de doorslag voor een versnelde renovatie.