Bob de Die uit Helmond overleden: korfbalcoryfee met een zwak voor Afrika

Zoals het een bereisd man haast betaamt, leerde De Die zijn levensgezellin Gré (meisjesnaam Bouwmeester) in het buitenland kennen. En wel in Londen. De Die werkte daar voor de United Africa Company en zijn toekomstige vrouw was au pair in het voorstadje Sutton. De twee ontmoetten elkaar tijdens een bijeenkomst voor Nederlandse kerkgangers in Londen en na een romantische wandeling langs de Theems was de liefde snel bezegeld.

Gré keerde snel daarna terug naar Nederland en De Die ging voor zijn baas aan de slag in Afrika. Maar de band bleef innig. Eenmaal terug op Europese bodem stapte De Die in 1959 met zijn Gré in het huwelijksbootje. Het Engelse hoofdstuk in De Dies leven was daarmee echter nog niet voorbij. In Londen werd hij vergezeld door zijn inmiddels vrouw en zagen zoon John en dochter Margo het levenslicht. Via een overplaatsing naar Manchester maakte hij kennis met Vlisco, dat veel zaken deed met de United Africa Company. Daarmee is ook meteen de link met Helmond gelegd. In de jaren zestig ging de inmiddels naar Nederland teruggekeerde De Die - intussen was het gezin ook zoon Roland rijker - in Helmond bij Vlisco werken. Zijn schat aan praktijkervaring op Afrikaanse bodem kwam daar goed van pas. De Die kreeg binnen de Vlisco-gelederen al snel de bijnaam ‘Mister Afrika’.