Bob Reynolds (Snarky Puppy) bij Jazz Society in Aarle-Rixtel

Met Snarky Puppy speelt Reynolds een opwindende, uitdagende vorm van jazz. In zijn eigen kwartet ligt de nadruk op melodie. Het gaat de saxofonist niet om bovenmenselijke snelheden op zijn instrument, al zal hij die ongetwijfeld kunnen benaderen. Zijn geluid is steeds vol van toon. Hij omschrijft zichzelf als een melodie-architect, en dat is te horen in de muziek die hij maakt met de groep waarin hij als leider optreedt. Hij bouwt de nummers van zijn eigen band in alle rust op. De ene keer blijven ze rustig en bedachtzaam, en krijgen toetsenspeler en bassist volop ruimte om hun eigen weg daarin te vinden en op te bloeien in lange, breed uitgesponnen solo’s. Maar soms werkt hij bijna vanuit het niets toe naar een emotioneel geladen climax, van begin tot eind geconcentreerd, alsof hij stap voor stap een berg beklimt om uit te kijken over schitterende vergezichten wanneer hij de top bereikt heeft. Het is niet voor niets dat gelauwerde collega’s als Michael Brecker en Joshua Redman de loftrompet steken over Reynolds.