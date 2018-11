Bobby’s Bar in Helmond wint Gouden Apenstaart 2018

Twee Brabantse cafés gingen er met zilver en brons vandoor. De Toren uit Heeswijk-Dinther bemachtigde zilver en het café Roels Eten & Drinken uit Den Bosch haalde brons. De winnaar is Huppel the Pub uit Den haag.

In de top 100 staan in totaal zestien Brabantse cafés. De top 100 is hier te vinden.

Voorwaarden

Ieder café mag meedoen met de top 100 van Horecavakblad Misset Horeca als het aan twee voorwaarden voldoet: het is minstens vier dagen per week open en gasten moeten altijd terecht kunnen aan de bar voor een biertje.

Hofleverancier

Rotterdam is dit jaar de hofleverancier van de Café Top 100. Liefst zes cafés uit de Maasstad staan dit jaar in de lijst. Dat zijn er twee meer dan vorig jaar. Toen was Haarlem koploper met zes cafés. Maar die stad zakt nu een plekje en levert in 2018 vijf cafés, evenals Groningen. Amsterdam, dat vorig jaar vijf cafés leverde, doet het in 2018 met vier zaken.