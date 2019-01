Boeken lezen als doel bij project met Helmond Sport

voorbeschouwing Helmond Sport-trai­ner Robby Alflen: ‘We zijn druk op zoek naar verster­king’

11:02 Helmond Sport hoopt voor het einde van de transferdeadline (31 januari) nog een aanvallende versterking te strikken. De Helmonders zitten, zeker na het vertrek van Furhgill Zeldenrust, krap in de aanvallers. ,,Het liefst halen we iemand, maar we gaan niet halen om het halen. We moeten zeker weten dat hij ons beter maakt”, stelt trainer Robby Alflen in aanloop naar Cambuur-thuis.