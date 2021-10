Boekenwurmen uitstervend ras of keren de ukkies het tij?

HELMOND - Kinderen lezen weer meer, merkt de bieb ook tijdens de Kinderboekenweek. Dat is nodig ook, zeggen ze daar, ‘om te voorkomen dat we als land afglijden.’

Als jong ventje was Koen in ’t Ven een echte boekenwurm. ,,Ik las op mijn elfde thrillers in een dag uit.’’ Dat soort leeslust ziet hij nog maar weinig terug. ,,Boekenwurmen lijken wel een uitstervend ras.’’

Quote De strijd met de tablet ga je moeilijk winnen. Erik van Eijk, Geschiedenisdocent

Een te pessimistische kreet misschien. Kinderen vinden immers hun weg weer naar de jeugdafdeling van bibliotheek Helmond-Peel. En dat is precies wat die beoogt, zeker in de Kinderboekenweek (tot en met 17 oktober). ,,Na de lockdown bleef het een tijdje erg rustig’’, merkt eprogrammamedewerker Sjoske Huijbens. ,,Het leek alsof iedereen weer moest wennen dat zelf kiezen weer mocht.’’ Intussen komen kinderen en gezinnen weer naar de bieb. Koen en Tiffany in ‘t Ven hebben voor hun zoon Xava (5) maar meteen een pasje laten maken. Enthousiast struint Xava tussen de boekenplanken.

Weer gaten

Het lees-dna wordt in huize In ‘t Ven dus doorgegeven. Moeder Tiffany voelt zich in de Helmondse bieb weer even een klein meisje. ,,Ik vond als kind Blauwe plekken van Anke de Vries helemaal geweldig’’, mijmert ze. Her en der vertonen planken lege hoeken, een goed teken, volgens Jet Hesen van de jeugdafdeling. ,,Er ontstaan nu weer gaten.’’ Een verschil van dag en nacht met de lockdown. ,,Toen groeide het aantal boeken dat teruggebracht werd en vervolgens werd er veel minder geleend.’’ Het duurde volgens Hesen nog maanden tot alles weer in de kasten paste.

De tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Teun (blauwe shirt) en broer Mees neuzen in boeken die ze dit keer misschien mee naar huis nemen. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Het beeld is ander nu en doet denken dat de basisschooljeugd weer meer leest. Broodnodig ook om te voorkomen dat de kleintjes het spoor volgen van de huidige middelbare scholieren, menen bibliotheken, schoolbesturen en lokale overheden. Zij bundelden eerder dit jaar de krachten in het Leesoffensief Brabant. De feiten spreken boekdelen; zo’n kwart van alle 15-jarigen scoort onvoldoende op leesvaardigheid, blijkt uit onderzoek.

Ondermijnt positie als kennisland

Erik van Eijk - in de bieb met zijn dochter Liz (8) - kan het als geschiedenisdocent op het Dr.-Knippenbergcollege beamen. ,,Begrijpend lezen holt achteruit. Dat merk je in een vak als geschiedenis. Maar docenten Nederlands zien het ook.’’ Dat ondermijnt dan weer de positie van Nederland als kennisland en vergroot bovendien de tweedeling in de maatschappij, waarschuwen de kartrekkers van het Leesoffensief. Alleen al in Brabant kost laaggeletterdheid 176 miljoen euro per jaar, becijferden zij.

Is niet juist de coronacrisis een verhulde zegen? Zijn kinderen meer gaan lezen omdat ze noodgedwongen thuis bleven? Voor pedagoog Bianca Deumers van Korein Kinderplein is het te lastig om daar iets over te zeggen. ,,Hier zijn minder kinderen geweest.’’ Of corona de katalysator was, weet schoolhoofd Monique van Ekert van de Silvester-Bernadette in Helmond niet. ,,Maar kinderen lezen meer. In elke groep houden we voorleeswedstrijden. Kinderen oefenen daar fanatiek voor.’’ Een blijvende verandering of tijdelijke hype? Van Eijk is pessimistisch: ,,De strijd met de tablet ga je moeilijk winnen.’’ Xava trekt intussen een Waar is Wally? uit de kast. Plaatjes lonken toch meer dan letters….