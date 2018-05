Boenen met bijenwas in het Helmondse brugwachtershuisje

Al vijftig jaar tussen de flessen in Wijnhuis Helmond

19:00 HELMOND - Wijnhuis Helmond, vroeger beter bekend als Drankencentrum, bestaat vijftig jaar. ,,We hebben altijd ingespeeld op veranderende tijden. Vroeger verkochten we een vrachtwagen bier per week. We waren eigenlijk de allereerste discounter van Nederland", lacht oprichter Hans van Run (75), als hij terugdenkt aan die beginjaren.