Boer zoekt vr- kat! 'Koetje' Dori is toe aan een forever home

Drommel wil zijn kans pakken bij PSV en Peter Bosz laten zien wat hij waard is

Keeper Joël Drommel wil de komende weken bij PSV nog eens laten zien wat hij waard is. Hij gaat alles in het werk stellen om trainer Peter Bosz van zijn kwaliteiten te overtuigen, zo verzekeren bronnen in zijn omgeving. Daarvoor benut hij onder anderen het trainingskamp in juli.