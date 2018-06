Boete Kemie voor dodelijk ongeval, nabestaanden nemen Helmonds bedrijf niks kwalijk

Krimp scholen in regio zet voort: scholen moeten rekening houden met bijna kwart minder vmbo'ers

12 juni EINDHOVEN - De krimp in het onderwijs, ook regionaal, zet voort. Tot 2030 moeten in Zuidoost-Brabant atheneum en gymnasium (-12%), havo (-11%) en alle vormen van vmbo (-23%) rekening houden met een stevige of zware afname.