Boete voor meewerkende kinderen bij Chinees restaurant in Helmond

Nietsver­moe­den­de bestuurder knalt op stilstaan­de vrachtwa­gen in Helmond, auto total loss verklaard

10:34 HELMOND - Op de Achterdijk in Helmond is een automobilist woensdagochtend tegen een stilstaande vrachtwagen aangebotst. De bestuurder verklaarde dat de laagstaande zon de reden was dat hij de vrachtwagen niet zag staan.