Boiling Business in Gemert: ‘Staar je niet blind op mensen in eigen kring’

In zijn met sponsorreclame beplakte autootje reed sportmarketeer Bob van Oosterhout eens over de A2 toen een indrukwekkende slee hem voorbij zoefde. ,,Ik was hartstikke nieuwsgierig wie daar in zat. En dus ging ik pal naast die auto rijden en wierp ik een blik over mijn schouder naar die bolide.”

Wat schetste Van Oosterhouts verbazing: de bestuurder was niemand minder dan Peter Post, de befaamde ploegleider van wielerformatie TI-Raleigh. Die raakte op zijn beurt ook geprikkeld door de vele sponsoruitingen op Van Oosterhouts auto. Al rijdend ontvouwde zich een gesprek tussen de twee en later ging Van Oosterhout op bezoek bij Post in Amstelveen. Hij deed er veel marketinginzichten op.

Humberto Tan

Met deze anekdote probeert Van Oosterhout donderdagavond de bezoekers van het Gemertse ondernemerscafé Boiling Business – met Humberto Tan als presentator – op het hart te drukken dat ze op een bijzonder iemand af moeten stappen. ,,Staar je niet alleen blind op mensen in je eigen kring”, geeft hij als advies mee.

Van Oosterhout is aangeschoven bij tafelheer Tan en discussieert mee over de vraag hoe Gemertse ondernemers in een snel veranderende wereld met de tijd mee kunnen blijven gaan. Een open houding is volgens Van Oosterhout een must.

De invloedrijke sportmarketeer kreeg jaren terug op Twitter de nodige sneren van Jaap Stalenburg van de TVM-schaatsploeg. Die was niet zo gecharmeerd van Van Oosterhouts ideeën voor vernieuwing van het schaatsen. Maar in plaats van in de tegenaanval te gaan, nodigde Van Oosterhout Stalenburg uit om eens te gaan lunchen in Griendtsveen. Ondanks tegengestelde opvattingen werden ze vrienden en brainstormden ze heel wat af.

Quote Praat, wanneer je als ondernemer een idee hebt, juist ook met mensen aan wie je een hekel hebt Piet van der Wielen, Brainport

Dat sluit dan weer aan bij de ideeën van Brainport-bestuurder Piet van der Wielen, ook te gast bij Boiling Business. ,,Praat, wanneer je als ondernemer een idee hebt, juist ook met mensen aan wie je een hekel hebt. Met mensen die je kritisch durven te bevragen.” Dat Van der Wielen zélf geen blad voor de mond neemt, blijkt wanneer hij de voor leken lastig te begrijpen bedrijfspresentatie van Willem Kuunders van Kuunders Technoworks becommentarieert. ,,Uit de speech blijkt dat input van mensen die niet in het wereldje zitten geen overbodige luxe is.”

‘Te complex’

Van der Wielen merkt ook nog op dat veel mkb’ers weinig hebben met ‘innovatie’. ,,Het wordt te complex uitgelegd. Ze denken daardoor dat innovatie hun pet te boven gaat. Dat het aan ze voorbij gaat.” Uiteindelijk gaat het om de mensen zelf en hun plannen. Heb je een lumineus idee, ga er dan vooral mee aan de slag, is het advies van Van der Wielen.