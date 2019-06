Bokstrainer Sjef Weber loopt de Samenloop voor Hoop in Helmond gewoon op badslippers. ,,Zit lekker, hoor”

Vierentwintig uur, een groot aantal blaren en liters zweet later hebben ze zondagmiddag hun missie volbracht: een heel etmaal op de been zijn voor het goede doel. Het geld dat de teams bij elkaar hebben gelopen gaat naar meer onderzoek naar kanker.

Onder de lopers zijn ook dit weekend weer een groot aantal mensen die de ziekte zelf hebben of hebben gehad, zoals Sjef Weber. De Helmondse bokstrainer werd vorig jaar getroffen door prostaatkanker. De doktoren hebben hem onlangs gezond verklaard, vertelt hij terwijl hij zijn zoveelste rondje over de baan loopt -op badslippers welteverstaan. Grinnikend: ,,Ik heb al de hele week werkschoenen aan. Ik vind die slippers gewoon lekker lopen.” Hij voelt zich goed, zegt hij terwijl hij een spons vol water over zijn hoofd uitknijpt. ,,Ik voel me fit, fysiek heb ik er niet zo veel last van. Alleen in mijn kop is het zwaar. Je vertrouwt je lichaam niet meer hè. Ik moet er vaak aan denken.” Zaterdag bij de opening van de samenloop had hij het er even moeilijk mee. ,,Dan hoor je van een man die was genezen verklaard en die krijgt het dan na tien jaar weer en nu is er niks aan te doen. Pfff. Maar goed: daar moet je niet te veel aan denken.” In plaats daarvan maakt Sjef Weber er deze 24 uur een mooie Samenloop van met zijn familie, vrienden, bekenden, aanhang van team Holzken en andere deelnemers. ,,Ik heb er naar uitgekeken. En ik ben een prater hè, dus ik heb het naar mijn zin met al die mensen.”

Voor Helmonder Patrick Schoofs is de Samenloop voor Hoop er een die helemaal in het teken staat van zijn Bianca, die afgelopen januari overleed aan alvleesklierkanker. Samen met 34 vrienden en zijn pa Peter hoopte hij 3000 euro op te halen, een bedrag dat met 4300 euro op zondagochtend al ingehaald werd. Een half jaar na de verdrietige begrafenis gaat het natuurlijk niet goed met hem. ,,Maar ik probeer wel positief te blijven. Je hebt kinderen, je kunt niet iedere dag in een hoekje gaan liggen huilen. Daarom probeer ik het positieve eruit te halen en op een bepaalde manier proberen te genieten.”