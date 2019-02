‘Bom’ in kanaal Helmond blijkt boot

Denkers en doeners in Hel­mond-Eindhovens robotteam

10:19 EINDHOVEN/HELMOND - De grijparm van flexibel materiaal, geschikt om een bal op te pakken, is klaar. Het is even wachten op andere onderdelen. Maar werk genoeg. Tweeënhalve dag per week zitten ze hier bij het bedrijf KMWE in Eindhoven: zeventien Fontys-studenten mechatronica en werktuigbouwkunde en negen Helmondse leerlingen uit het middelbaar onderwijs. Om een robot te bouwen voor een internationale competitie in de VS.