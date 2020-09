Bomenkap aan Boerhaavelaan in Helmond minimaal een half jaar uitgesteld

Shell-top­vrouw Marjan van Loon alsnog in talkshow Zondagse Soep in Helmond

31 augustus HELMOND - Shell-topvrouw Marjan van Loon is op 13 september te gast in de Helmondse talkshow Zondagse Soep. De vierde editie werd in juni vanwege corona nog afgelast, maar kan nu plaatsvinden in theater Het Speelhuis, aanvang 11.00 uur.