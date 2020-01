Bommelding bij Rabobank Helmond blijkt na groot onderzoek los draadje uit stort-automaat

In de automaat storten met name ondernemers geld, in sealzakken. Een klant wilde dat vanavond doen, maar zag een rood draadje uitsteken en heeft meteen de bank gebeld. Die schakelde op haar beurt de hulpdiensten in. ,,We gaan daar uiterst zorgvuldig mee om”, zegt Pieter Michielsen, directeur van Rabobank Helmond Peel Noord. ,,De eerste signalen wijzen erop dat het om een draadje gaat dat bij de automaat hoort. Het is aan de experts om hier meer duidelijkheid over te geven.” Uiteindelijk bleek dat ook het geval te zijn.



Op te onderzoeken of er sprake was van een explosief, bracht de EOD een cameraatje, een soort endoscoop, in de automaat. Op een schermpje konden ze meekijken in de automaat. Daaruit bleek dat er geen explosief in de automaat lag.