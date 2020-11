Bonafide taalscholen balen van slinkse cowboys

Taalscholen zijn in sommige opzichten net commerciële teststraten. Er hangt een financiële stimulans aan vast (in het geval van de taalscholen de 10.000 euro overheidssubsidie per inburgeraar) die ze tot een interessant speelveld maken voor sommige slinkse ondernemers. Waiel Shaker, een Eindhovense zakenman van Syrische afkomst wordt ervan beticht met twee door hem opgerichte taalscholen 15 miljoen euro aan overheidssubsidie onterecht te hebben opgestreken. Maar is dit een incident of is er sprake van een wildgroei van cowboys die de kwaliteit van het inburgeringsonderwijs ondergraaft?