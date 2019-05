Bondgirls versus kanker, ook in Helmond

Ook het Adelaar­plein in Hel­mond-Noord krijgt een ander aanzien

13:00 HELMOND - De plannen voor nieuwbouw in de Vogelbuurt in Helmond-Noord blijken groter dan gedacht. Niet alleen het oude PNEM-terrein krijgt een nieuw aanzien. Ook het naastgelegen Adelaarplein is in beeld voor herontwikkeling.