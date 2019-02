Bonte avonden De Pierewaaiers vijf uur lange zit van hoog niveau

BAKEL - Het was een vijf uur lange zit de Bonte avonden van carnavalsvereniging de Pierewaaiers uit Bakel maar zeer zeker de moeite waard. Het was een avond van hoog niveau met amusement en veel kletsers. En dit door alleen maar Bakelse Artiesten.

Dertien optredens waren er te zien. De top act van deze avond zonder de andere artiesten te kort te doen waren de Ex prinsen. Hoe ze het precies voor elkaar kregen en in wat voor constructie was niet te zien. Maar het was een prachtig gezicht. Tijdens de playback van Bohemian Rhapsody zweefde, en danste de Ex prinsen van links naar rechts en voor en achteruit het leek wel of hun lijf van elastiek was.

Gerrit de Graaier

De appel valt niet ver van de boom wordt wel eens gezegd. Dat bleek deze avond. Vader Sander van Ansem is al jaren een bekende kletser in Bakel, hij stond in de ton als Gerrit de Graaier. Maar dit jaar ook zijn achtenjarige Daan. Hij deed het uitstekend als Cor de vakantieganger.,,Wete ge wa het voordeel is om op vakantie te goan me oew vrouw? De vakantie” lijkt veel langer."

Tijn Tijsma maakte ook prima zijn debuut. ,,Wanneer bende ge een echte Bakelse. Ik speel wel bij Yellow Sox en niet bij Bavos, dan bende gene echte Bakelse.” Blok en Pums wat een zangtalenten. Ze zongen over, over een skon lijf, de pony van Leon ,maar ook over vroeger, de winkelbel van Willie. Kletser Pirke is ook niet weg te denken.

Bonte avonden Pierewaaiers © Jeanne Van Ansem

Menige Bakelnaren werden er op een smeuïge manier doorgehaald. ,,Goeienavond Bakel , of moet ik zeggen Bakel in Nederland? ,,Als Toontje Berk in Bakel in Senegal woonde dan hurde gem hier nog lachen."

‘Verander Stippelberg in Tippelberg’

Ook voor de politieke problemen had Pirke wel een oplossing. Voor het centrum van Bakel moor ook voor de financiële problemen van Golfbaan de Stippelberg. ,,Is een kwestie van de naam te veranderen in Tippelberg, dat schept verwachtingen." Prins Teun had het druk deze avond. Bij zijn team Acrtas Heren 1 moest hij als keeper aan de gang. Door zijn vrienden de Drieka`s werd hij in een K3 jurk gekleed en zong hij vrolijk MaMaSé mee.

Overige deelnemers Bonte Avond Bakel: Dansmariekes, Hein de Kastelein, Slagwerkgroep, Kletser Leo de levensgenieter, Frans Horst en z`n meiden en Hofkapel 't Is Deeger Wa.