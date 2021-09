Botsing met meerdere auto's in Helmond: veroorzaakster mee met politie na blaastest

Dieren bij Helmondse Wilhelmina­school hebben een nieuw verblijf

17 september HELMOND - Het is geen unicum, maar heel vaak kom je het niet tegen: een kinderboerderij bij een basisschool. In Helmond wél. Hier werd vrijdag Spekkie officieel geopend, het fonkelnieuwe verblijf voor kippen, geitjes en varkens bij de Wilhelminaschool in de Zwanenbeemd.