Bouw 76 huurappartementen op Suytkade in Helmond van start

Meer dan 300 patiënten uit Brabantse ziekenhui­zen verplaatst, ziekenhuis­op­na­men stijgen iedere dag

9:40 Meer dan 300 coronapatiënten zijn inmiddels uit de Brabantse ziekenhuizen verplaatst. Dat is nodig want de ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant zien iedere dag dat het aantal opnamen stijgt.