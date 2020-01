Bouw Ons Oostende Helmond nu zeker: In 2021 gaat de schop in de grond

Niet staken maar tekenen op basis­school De Vlier

16:51 HELMOND - Basisschool de Vlier in Brouwhuis houdt de deuren niet dicht tijdens de landelijke onderwijsstaking. ,,Wij willen het beroep van de leraren in een positief daglicht zetten”, zegt teamleidster Hanneke van Rooij. ,,De hoop is dat ouders ook achter ons staan”, aldus juf Eefje Vos van groep 8.