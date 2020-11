Bouwers sturen hoogwerker Brandevoort in om ‘gevaarlijke’ sierschoorstenen te bekijken

HELMOND - In Brandevoort wordt een steekproef gehouden om te kijken of er iets mis is met de sierschoorstenen. Wat de uitkomst ook is: als reparaties nodig zijn is de rekening voor de bewoners. Dat is althans het standpunt van de bouwers en de gemeente.

Binnenkort rijdt een hoogwerker door de Helmondse wijk om een groot aantal zogenoemde tuitjes te bekijken. Staat de sierschoorsteen recht? Is het voegwerk in orde? Zijn er scheuren te zien? De steekproef moet inzicht geven in hoeveel sierschoorstenen gebreken vertonen en wat er mis is.

Dit is de uitkomst van overleg tussen wijkbewoners, de gemeente en Stam + De Koning en Bouwfonds Property Development. Die bedrijven zijn in het verleden betrokken geweest bij de bouw veel woningen met tuitjes in de Helmondse Vinex-wijk. Voor Kerstmis hopen de Brandevoorters duidelijkheid te hebben over de toestand van de sierschoorstenen.

Zorgen en frustraties na waarschuwingsbrief

In de wijk is het onrustig sinds er bij 249 adressen in de buurt Schutsboom een brief op de mat is gevallen waarin gewezen is op omvalgevaar bij de tuitjes. De gemeente waarschuwt de huiseigenaren voor mogelijk loszittende tuitjes en laat ze weten dat ze hun schoorstenen moeten nakijken en zonodig herstellen. Sindsdien zitten de bewoners met een heleboel zorgen, frustratie en vragen over onder meer risico’s, aansprakelijkheid en kosten.

Na aandringen van bewoners en vragen vanuit de politiek is er een online gesprek geweest met de gemeente en de bouwer en ontwikkelaar van destijds. Wethouder Gaby van den Waardenburg zei eerder al dat er geen sprake is van een constructiefout bij de tuitjes. Stam + De Koning en Bouwfonds Property Development verwerpen ook alle aansprakelijkheid. ‘Hoewel er geen formeel juridische verantwoordelijkheid bij hun ligt, voelen zij een maatschappelijke verantwoordelijkheid om inwoners te ondersteunen om inzicht te krijgen in aard en omvang van de situatie’, aldus de gemeente in een reactie.

Wie betaalt de herstelkosten?

Na de steekproef zijn de huiseigenaren zelf weer aan zet. Of de Brandevoorters zich daar bij neerleggen is de vraag. Als blijkt dat een heleboel tuitjes gebreken vertonen, moet er toch iets aan de hand zijn met de constructie of de bouw is hun overtuiging. Zij willen in dat geval zeker nog een stevig gesprek over wie dan moet opdraaien voor de herstelkosten.

Afgesproken is dat er nu 250 tuitjes bekeken worden in een afgebakend gebied met zo’n 1000 sierschoorstenen. De hoogwerker gaat dus ook langs bij woningen die geen waarschuwingsbrief hebben gekregen.