Bouwprojecten Adriaans Helmond nog ‘op tafel’

Kinderboer­de­rij De Veldhoeve in Helmond wordt een sociaal wijkcen­trum

16:34 HELMOND - Kinderboerderij De Veldhoeve in Helmond is gered: het Leger des Heils neemt de dieren en de speeltuin over. De liefdadigheidsinstelling gaat hier werkervaring en dagbesteding aanbieden voor kwetsbare mensen, opent een werkplaats en brengt een Repair Café onder.