Bouwvakkers gaan in maart aan slag om 40 woningen te bouwen voor Schryverskade in Helmond

Kyell de Haas (16) uit Aar­le-Rix­tel in programma Nikkie de Jager: ‘Voelde me met make-up gelijk een godin’

24 januari AARLE-RIXTEL - Anderhalf jaar geleden wist Kyell de Haas uit Aarle-Rixtel nog weinig tot niets over make-up. Nu is hij in de race om de Make-up Cup te winnen in het gelijknamige tv-programma op NPO3 Zapp van YouTube-ster Nikkie de Jager.