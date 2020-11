Een emmer bier als inspiratie: Stefano (18) en Freek (19) uit Helmond hebben nu een bedrijf in relatiegeschenken

De jonge Helmonders Stefano van de Laar en Freek van Turnhout zijn al druk bezig met hun eigen onderneming Custom Buckets. Het idee ontstond volgens Van Turnhout toen het coronavirus net in het land was: ,,De maanden voor de lockdown zaten we vaak op het terras. We bestelden dan standaard een bucket met Desperados bier. Tijdens de brainstorm over hoe we onze tijd wilden gaan besteden, kwam die bucket weer ter sprake. Zo is onze onderneming eigenlijk geboren.''

Quote Vanaf vaderdag is het allemaal goed gaan lopen. Hierna kregen we opdrachten van bedrijven om relatiege­schen­ken te verzorgen.” Stefano van de Laar en Freek van Turnhout, Custom Buckets

Bij Custom Buckets kun je een emmer bestellen en daarin je eigen relatiegeschenk of pakket samenstellen. Alles is mogelijk: van flessen drank met hapjes en glazen tot kleine cadeautjes. De grote doorbraak? ,,Vaderdag, sowieso. Vanaf toen is het allemaal goed gaan lopen. Hierna kregen we opdrachten van bedrijven om relatiegeschenken te verzorgen. Sindsdien maken we buckets voor onder anderen de Rabobank en verschillende rijscholen.''

De jonge ondernemers verdelen onderling de taken. ,,De inkopen, social media, financiën, marketing: we doen alles samen. We letten op hoe druk we het hebben en spreken dan de taken met elkaar door. De ene keer doet Freek de inkopen, de andere keer doe ik het. Dat proberen we goed af te stemmen. Ik werk namelijk op de bouw en Freek studeert marketing en communicatie. Daar proberen we wel rekening mee te houden.''

Een bucket voor elk themafeest

De mannen proberen met Custom Buckets ook in te spelen op de actualiteit: ,,Van elk themafeest dat je kan bedenken maken we een bucket. Of het nou Kerstmis, Pasen, Halloween of Koningsdag is, we doen alles voor de klant. Onze voorraad is ook geheel naar hun wensen ingericht. Sinds kort hebben we een eigen ruimte. Hierin staan stellingen vol met spullen en maken we de buckets. Daar zijn we erg trots op.''

Dat is ook meteen wat ze het leukste vinden: het maken van de buckets. Van Turnhout: ,,We kunnen er onze creativiteit in kwijt. Muziekje aan en lekker relaxt die buckets samenstellen. Het is leuk om elkaar te zien en te helpen, al helemaal omdat we zo'n goede vrienden zijn. We maken er dus echt iets gezelligs van. En als je dan met een grote auto vol buckets naar de Rabobank gaat, dan is dat zo gaaf. Er wordt heel blij gereageerd door het bedrijf. Dat geeft echt voldoening.''

Quote Met onze buckets willen we ervoor zorgen dat mensen op afstand kunnen proosten.” Stefano van de Laar en Freek van Turnhout, Custom Buckets

Mettertijd wordt Custom Buckets steeds groter. Maar over de Helmonders er ook hun brood mee willen verdienen? ,, Een ding is zeker: we willen hier momenteel hoe dan ook in door. Al helemaal als we die progressie blijven zien en het goed blijft verdienen. We zijn momenteel aan het kijken voor een website om ons bereik te vergroten. Maar we hebben het ook druk met school. En dat terwijl de feestdagen eraan komen, waar we ook hard mee bezig zijn. Kerst- en nieuwjaarsborrels kunnen niet doorgaan. Met onze buckets willen we ervoor zorgen dat mensen op afstand kunnen proosten. Daar focussen we ons nu op.''