Helmondse jeugd staat weer op de radar

HELMOND - De gemeente Helmond heeft het afgelopen jaar 98 uit beeld geraakte jongeren, in beeld gekregen. Er waren zorgen over deze groep jonge mannen en vrouwen, die tussen de achttien en 23 jaar oud waren, omdat het onduidelijk was waar ze zich precies mee bezig hielden.

Jeugdcoaches van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) brachten huisbezoeken aan alle 98 jongeren. Gemeentes zijn verplicht om jongeren zonder startkwalificatie (minimaal havo-, vwo-, of mbo2- diploma) te volgen tot ze 23 jaar zijn.

De resultaten stemmen het Helmondse stadsbestuur gematigd positief. ,,54 jongeren bleken aan het werk te zijn, een opleiding te volgen of in een hulpverleningstraject te zitten. Dit zijn bijvoorbeeld jongeren die een eigen bedrijf hebben of een opleiding volgen in het buitenland”, zo schrijft het college aan de Helmondse politiek.

Op eigen kracht werk vinden

Tien jongeren werden vorig jaar door de jongerencoaches begeleid naar een traject richting werk, school of hulpverlening. Zes jongeren werden moeder en gaven aan op dit moment niet te willen werken of naar school te gaan. ,,Ongeveer dertig jongeren gaven aan geen enkele ondersteuning te willen. Zij zijn van mening dat ze op eigen kracht werk of een opleiding kunnen vinden.”

Eind 2017 maakte toenmalig wethouder Margreet de Leeuw werk van de Helmondse jeugd die onder de radar was verdwenen. De schatting was toen dat het om honderdvijftig jongeren zou gaan. Door het combineren van diverse data waarover het Inlichtingenbureau beschikt, kwam de uiteindelijke ‘Helmondse’ lijst tot stand.

Pilot wordt voortgezet

Uiteindelijk leidden de inspanningen tot een pilot waarin alle jongeren voor een gesprek werden uitgenodigd. Wanneer ze niet reageerden, werden ze thuis opgezocht. Helmond wil nu doorgaan met deze aanpak. Het project wordt het komende half jaar in ieder geval verlengd.